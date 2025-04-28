Bakan Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'ı Ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Samandağ ilçesinin Belediye Başkanı Emrah Karaçay’ı makamında kabul etti.

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Bakan Kurum, Samandağ Belediye Başkanı Karaçay'ı Ağırladı

Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) seçilen Karaçay, gerçekleşen görüşmede ilçede depremzedelere yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve Bakan Kurum’a destekleri için teşekkür etti.

Karaçay, merkezi yönetimle koordinasyon halinde yürütülen yeniden inşa sürecinin sürdüğünü vurguladı.

SAMANDAĞ’DA KONUT TESLİMLERİ DEVAM EDİYOR

Depremin ardından konut projelerinin hızla ilerlediği Samandağ’da bugüne kadar 710’u köy evi olmak üzere toplam 872 konut tamamlandı. Yıl sonuna kadar bu rakamın 1.271’i köy evi olmak üzere 2 bin 283’e ulaşması bekleniyor.

Hatay genelinde ise şu ana kadar 40 bin 586 konut, 27 iş yeri ve 5 bin 554 köy evi dahil olmak üzere toplam 46 bin 167 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edildi. 2025 yılı sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evinin daha teslim edilmesi hedefleniyor. Böylece yıl sonunda toplamda 153 bin 248 bağımsız bölümün vatandaşlara ulaştırılması planlanıyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Murat Kurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samandağ
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