Bakan Işıkhan'dan CHP'nin 'Emekli Nöbeti'ne Sert Sözler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, CHP'nin mecliste başlattığı 'emekli nöbeti'ne tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, "Siz mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" ifadelerini kaydetti.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri; işçilerimizin alınterini, hak ettiği ücretini ödemez.

Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir."

Kaynak: DHA

CHP Vedat Işıkhan Emekli maaşı
