Bakan Işıkhan'dan CHP'nin 'Emekli Nöbeti'ne Sert Sözler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, CHP'nin mecliste başlattığı 'emekli nöbeti'ne tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, "Siz mecliste nöbet tutacağınıza önce; emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis’te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" ifadelerini kaydetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:
"Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri; işçilerimizin alınterini, hak ettiği ücretini ödemez.
Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir."
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: