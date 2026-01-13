Bakan Işıkhan'dan CHP'nin 'Emekli Nöbeti'ne Sert Sözler

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

"Bunlar işçi derler, emekçi derler; bunun siyasetini yaparlar ama kendi belediyeleri; işçilerimizin alınterini, hak ettiği ücretini ödemez.

Emekli derler, gidip mecliste güya emekliler için nöbet tutarlar; ama SGK’ya borçlarını ödemezler. Bugün emeklilere; emekli maaşı ödeyen SGK’ya, en fazla borcu olan kurumlar, artık çok iyi bildiğiniz gibi; CHP’li belediyelerdir."

Kaynak: DHA