Bakan Güler Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Recinos ile Görüştü

Bakan Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile bir araya geldi.

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Bakan Güler Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Recinos ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile Bakanlık'ta bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos’u kabul etti" denildi.

Kaynak: ANKA

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