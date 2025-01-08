Bakan Güler Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Recinos ile Görüştü
Bakan Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos ile Bakanlık'ta bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Guatemala’nın Ankara Büyükelçisi Eduardo Enrique Hernandez Recinos’u kabul etti" denildi.
Kaynak: ANKA
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