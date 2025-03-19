Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'te dikkat çeken temaslarda bulundu.

Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'e gerçekleştirdiği ziyarette ilk durağı olarak Kilis Valiliği’ne geçti. Valilik binasında düzenlenen görüşmede, Kilis Valisi ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu - Resim : 1

Bakan Göktaş’ın, Valilik ziyaretinin ardından Aile Akademisi’nin açılışına katılması ve ardından AKP İl Başkanlığı’nda düzenlenecek aile iftar programına iştirak etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kilis
Turistlerin Gözde Kentinde İki Mevsim Birden Yaşandı Turistlerin Gözde Kentinde İki Mevsim Birden Yaşandı
Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı Kamyonet ile Tır Çarpıştı: 2 Yaralı
Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor Kayalıkta Kendiliğinden Yetişiyor! Kalbi Koruyor ve Bağışıklığı Güçlendiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor! Yeni Elektrik Düzenlemesi Sonrası Tüyosu Ortaya Çıktı: Elektrik Faturalarını Yarı Yarıya Düşürüyor!
Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda! Tapu Sahipleri İçin Son Viraja Girildi, 15 Gün Kaldı: Yapmayana Büyük Ceza Yolda!
SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Emekli Promosyonunda Bayram Jesti! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak SSK, BağKur ve Tüm Emekliler Yaşadı: Bayram Jesti Duyuruldu! 27 Bin Lira Hesaplara Yatırılacak
Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı Ekrem İmamoğlu Gözaltına Alındı
Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor Altın Sattıran Yatırım Aracı Belli Oldu! Kuyumcudan Çıkan Oraya Koşuyor