Bakan Göktaş Kilis'te Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kilis'e gerçekleştirdiği ziyarette ilk durağı olarak Kilis Valiliği’ne geçti. Valilik binasında düzenlenen görüşmede, Kilis Valisi ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek sohbet etti.

Bakan Göktaş’ın, Valilik ziyaretinin ardından Aile Akademisi’nin açılışına katılması ve ardından AKP İl Başkanlığı’nda düzenlenecek aile iftar programına iştirak etmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA