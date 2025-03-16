Bakan Fidan, Cenevre'de Kıbrıs Konulu Gayriresmi Toplantıya Katılacak

Dışişleri Bakanlığı’nın yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından 17-18 Mart’ta Cenevre’de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıya katılacak.

Kıbrıs meselesinde önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması konusunun gündeme gelmesi beklenen toplantının “geçmiş müzakere süreçlerinin devamı” veya “yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı” niteliği taşımadığı aktarıldı.

Toplantıya katılacaklar arasında, Dışişleri Bakanı Fidan’ın yanı sıra, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty gibi isimlerde katılacak.

Kaynak: ANKA