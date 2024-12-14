Bakan Bayraktar'dan Gelecek Yıla İstihdam Vaadi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek yıl Batman'da başlayacak olan yeni petrol arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bayraktar bu çalışma kapsamında 2025 yılı içerisinde 250 yeni personel alınacağını açıkladı.

Bakan Bayraktar'dan Gelecek Yıla İstihdam Vaadi

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bayraktar, Bölge Müdürü Murat Karataş ve birim müdürleri tarafından karşılandı. Bakan Bayraktar, Batman TPAO Bölge Müdürlüğü’nü ziyareti sırasında çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Bayraktar'dan Gelecek Yıla İstihdam Vaadi - Resim : 1

2025 YILINDA 250 PERSONEL ALINACAK

Batman'da 2025 yılı içerisinde yeni petrol arama sahalarının açılacağını duyuran Bakan Bayraktar, "Petrol bakımından zengin olan ilimizde arama ve üretim faaliyetlerimizi artırmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Batman'da yeni bir arama hamlesi başlatıyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl 250 yeni kardeşimize TPAO ve TPIC bünyesine istihdam sağlayacağız. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Bakan Bayraktar'dan Gelecek Yıla İstihdam Vaadi - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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