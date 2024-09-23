Bakan Bayraktar Açıkladı: Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem! 1 Milyon Abone Daha Fazla Para Ödeyecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik yeni düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, elektrik ve doğal gazda yapılan desteklerin gelecekte tüketim esaslı bir modele evrileceğini ifade etti. "Çok elektrik tüketenin maliyetine katlandığı bir destek modeline geçmek istiyoruz" diyen Bayraktar, enflasyonla mücadele kapsamında da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bayraktar, özellikle yüksek tüketim grubunda yer alan yüzde 3’lük dilimin maliyet esaslı fiyatlandırma sistemine geçeceğini ve bu düzenlemenin 2025 yılında hayata geçirilmesinin planlandığını açıkladı. Bayraktar, bu uygulamanın yaklaşık 1 milyon aboneyi etkileyeceğini belirtti.

Kaynak: Habertürk