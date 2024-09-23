Genç Polisin Katilinden Kan Donduran Paylaşımlar! Polis Detayı Şoke Etti

Ümraniye'de motor hırsızlığı suçundan yakalanan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurarak şehit etti. 19 yaşındaki zanlının suç kaydı kabarık çıktı. Geçti'nin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken, özellikle TikTok paylaşımları dikkat çekti.

"YEG OTOMOTİV & GAYRİMENKUL" etiketiyle paylaşımlarda bulunan Geçti'nin sürekli lüks arabalarla fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Bir diğer paylaşımda ise bir aracın içinde silah tuttuğu görülen Geçti'nin silah taşıdığını imaa ederken "Su uyur düşman uyumaz BAŞARILAR ..." ifadelerini kullandığı anlar yer aldı.

Arka planda "Dostumuz az, düşmanımız çok, korkumuz yok" sözlerinin duyulduğu başka bir paylaşımda, bir aracı durduran polislerin aracı ve içindekileri kontrol ettiği anlar yer aldı.

Geçti’nin birkaç ay önce sosyal medya hesabından “Bir dahaki sefere kafanıza basarım” şeklinde yaptığı paylaşım da sosyal medyada çok konuşuldu.