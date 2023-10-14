Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: HDP'li vekilin aracında 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır ötesine geçmeye çalışan terörist Hazal Karabey ve Ronayi Tunç'un Yeşil Sol Parti (HDP)'li vekilin aracından çıktığını duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya duyurdu: HDP'li vekilin aracında 2 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da sınır ötesine geçmeye çalışan iki teröristin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, "Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Halkların Demokratik Partisi (HDP) adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi" dedi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 BTÖ üyesi terörist ve 1️ BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İŞBİRLİKÇİLER TESPİT EDİLDİ

BTÖ’nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve arkasındaki iş birlikçileri tespit edildi.

Yakalanan şüphelilerin BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve BTÖ’ye katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı kayıp R.T. olduğu tespit edildi. PTS kayıtları ve KGYS kameralarında yapılan kontrollerde ise her iki şüpheliyi de Ağrı’ya getiren aracın, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu; tutuklanan şahısları, söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiği tespit edildi. Şoför Y. N. tutuklandı.

Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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