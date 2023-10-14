Polis AYM kararı dinlemiyor: Cumartesi Anneleri/İnsanları 967’nci hafta eyleminde de gözaltına alındı
Cumartesi Anneleri/İnsanları 967’nci hafta eyleminde AYM kararı hiçe sayılarak yine gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri/İnsanları, 967’nci hafta eyleminde Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Galatasaray Meydanı'nda 27’nci kez hukuksuzca gözaltına alındı.
Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 967’nci hafta eylemlerinde de Anayasa Mahkemesi kararı polis tarafından yok sayıldı.
Cumartesi Anneleri/İnsanları ablukaya alındıktan sonra gözaltına alındı. Gazeteciler de alandan uzaklaştırılmaya çalışıldı.
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