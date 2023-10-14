Akdeniz'de deprem!

AFAD'dan yapılan duyuruya göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Akdeniz'de deprem!

Akdeniz’de 4,1 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin yerin 7.22 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
AFAD Deprem Akdeniz
Son Güncelleme:
Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor Konya usulü kısır tarifi! En lezzetli bulgurla yapılıyor ve lezzeti katlanıyor
Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor
Adıyaman'da deprem! Adıyaman'da deprem!
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
ÇOK OKUNANLAR
Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu! Yeni erken emeklilik fırsatı geliyor: Detaylar belli oldu!
Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor Türkiye'nin en zengin ve yoksul illeri belli oldu: Zenginler yaşamak için bu şehri seçiyor
Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat! Meteoroloji'den 81 ile ayrı ayrı uyarı: Önümüzdeki 5 güne dikkat!
Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza Emlak sektöründe yeni sistem: Bunu yapmayan tapu sahiplerine büyük ceza
Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı Dolar ve altına yatırım yapmak istemeyenler dikkat: İslam Memiş, muhteşem yatırım fırsatını açıkladı