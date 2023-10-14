Akdeniz'de deprem!
AFAD'dan yapılan duyuruya göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz’de 4,1 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Akdeniz’de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin yerin 7.22 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:11:00:04 TSİ
Enlem:34.468 N
Boylam:24.711 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/2UsIpENEZu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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