Adıyaman'da deprem!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 9.55 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Çelikhan (Adıyaman)
Tarih:2023-10-14
Saat:10:04:34 TSİ
Enlem:38.089 N
Boylam:38.406 E
Derinlik:9.55 km
Detay:https://t.co/ksmYzsgDSc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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