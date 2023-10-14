Adıyaman'da deprem!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'da 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Adıyaman'da deprem!

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada depremin derinliği 9.55 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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