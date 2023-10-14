Başhekim hakkında suç duyurusu: Başka hekimlerin muayenelerini 'kendisi yapmış gibi' sisteme girdiği iddia edildi

Çanakkale’deki Ayvacık Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Uzman Dr. Seyhan Pala Çifçi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na “Görevi kötüye kullanma ve resmi evrakta sahtecilik” suçlarını işlediği iddiası ile suç duyurusunda bulunuldu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Çifçi’nin, başka hekimler tarafından muayene edilen göçmenleri kendisi muayene etmiş gibi Sağlık Bakanlığı’nın sistemine girdiği ve bu yolla haksız kazanç elde ettiği, birçok hekimin de mağdur edildiği iddia edildi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından 20 Haziran’da yapılan suç duyurusunda, bazı günler yüzlerce göçmenin getirildiği hastanede yaşananlar şöyle sıralandı:

"Ayvacık’ta düzensiz göçmen faaliyetleri sık görülmektedir. Yakalananlar Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne kabul edilirken ve buradan ayrılırken Ayvacık Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilerek herhangi bir darp olup olmadığına dair raporlar aldırılmaktadır. Göçmenler çoğu zaman araçtan indirilmeden ve acil servise alınmadan muayene edilip raporlar verilmektedir. Bu durum insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine aykırıdır. Öte yandan acil serviste pratisyen hekimlerce muayene edilen yüzlerce göçmen bakanlık sistemi üzerinden girişi, 2022’nin Temmuz ve Eylül ayları arasında mevcut Başhekim ve Dahiliye Uzman Doktoru Seyhan Pala Çifçi’ye yazılmıştır.

Başhekim ve Dahiliye Uzmanı Çifçi’nin hem başhekimlik yapıp hem randevulu hasta muayene etmesinin yanında yüzlerce göçmeni muayene ederek haklarında “darp ve cebir yoktur” raporu düzenlemesinin mümkünatı yoktur. Bu yolla binlerce acil poliklinik muayenesi puanı Çiftçi’ye yazıldı.”

‘İHBAR EDİN’ DEDİLER

Sendikanın suç duyurusunda, SES Çanakkale Şubesi aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nde yaşanan usulsüzlüklere dair disiplin soruşturması başlatılması için “delilleriyle” bir dilekçe verildiği ve bunun üzerine de 16 Mayıs tarihinde soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ancak soruşturmayı yürüten Halil Gürkan Çoban, SES Çanakkale Şube Başkanlığı’na “gizli” ibareli bir yazı göndererek tartışma yaratacak bir adım attı. Çoban, sendikaya “Belgelere nasıl ulaştınız?” diye sordu ve “Belgelerin hangi kurum veya kimler tarafından sendikanıza ulaştırıldığının ivedilikle tarafıma bildirilmesini rica ederim” ifadeleriyle belgelere ulaşan kişilerinin “ihbar edilmesini” istedi.

Başhekim Çifçi ise “Haksız kazanç sağlamadığını, suçlamaların asılsız olduğunu” savunmasını yaptı.. Çifti, “Bir dönem yoğunluk oldu o dönemde de İl Sağlık Müdürlüğü’nün bilgisi dahilinde bir takım işlemler oldu. Artık her muayene eden hekime kayıtlar ayrı ayrı açılıyor. Sendikanın baskısıyla hakkımda soruşturma açıldı. Ben de mutlu değilim işleyişten, mültecilerden… Sekreteri ayrı, doktoru ayrı, takip etmesi ayrı” dedi.