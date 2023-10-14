AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Mersin'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Mersin'in Silifke ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD’dan yapılan duyuruda Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2023-10-14
Saat:13:01:59 TSİ
Enlem:36.759 N
Boylam:33.823 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/j8F7Zzo13Y@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak açıklandı.
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