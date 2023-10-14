AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Mersin'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD duyurdu: Mersin'de deprem!

Mersin'in Silifke ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan duyuruda Mersin'in Silifke ilçesinde saat 13.01 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.

Depremin derinliği ise 7.01 kilometre olarak açıklandı.

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