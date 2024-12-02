Bahçeli'ye Yakın İsimden Öcalan Hakkında Çarpıcı İddia: 'Birkaç Ay İçinde Serbest Kalacağını Düşünüyorum'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısı siyaset gündemindeki yerini korurken, Bahçeli’ye yakın isimlerden gazeteci ve akademisyen Mümtazer Türköne dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Türköne, önümüzdeki birkaç ay içinde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağını öngördüğünü söyledi. Mümtazer Türköne şu ifadeleri kullandı:

'MANZARA ÇOK AÇIK'

“Birkaç ay içinde Abdullah Öcalan’ın serbest kalacağını düşünüyorum. Tablonun bütününde karşımıza çıkan manzara çok açık ve böyle bir manzaranın detaylarıyla uğraşıyoruz."