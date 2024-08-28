Bağcılar'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

İstanbul Bağcılar'da 100'ncü Yıl Mahallesi Batışehir Caddesi'nde yan yolda saat 15.20 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Umutcan Çoban'ın yönetimindeki otomobil, Musa Bulut yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, kaldırıma çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan kamyonet şoförü Musa Bulut, eşi Gülşah Bulut ve 2 yaşındaki çocukları Çınar Bulut kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ilk müdahalelerini olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: DHA