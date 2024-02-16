Babacan İliç'teki facianın sorumlusunu işaret etti: Madenlerle alakalı tüm izin ve ruhsat yetkisi cumhurbaşkanlığında

Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik'in işlettiği Çöpler Altın Madeni'nde 4 gün önce toprak kayması meydana geldi.

Altın aramak için bol miktarda siyanürün kullanılması sebebiyle siyanürün erittiği dağın kayması sonucu 9 kişi göçük altında kaldı.

Göçük altında kalan işçiler için arama kurtarma çalışması sürerken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Flash Haber ekranına konuk olan Babacan, "Türkiye'de Madenlerle alakalı tüm izin ve ruhsat yetkisi cumhurbaşkanlığında" dedi.

Babacan şunları dedi:

"Türkiye’deki madenlerle alakalı tüm izinler, ruhsatlar... Tamamı Cumhurbaşkanlığında, külliyede veriliyor bu izinler. Taner Yıldız’ın Enerji Bakanlığı döneminde bu yetki bakanlıktan alındı, o zaman Başbakanlığa daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber Cumhurbaşkanlığına alındı. Türkiye’de madenle ilgili bir işiniz varsa mutlaka Külliye’de birilerini tanımak zorundasınız. Bunu unutmamak lazım, bakanlar, kurumlar falan gündemde ama asıl ruhsat Külliye’nin onayı olmadan mümkün değil yürümüyor o işler.”

Kaynak: Gerçek Gündem