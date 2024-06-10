Ayşe Ateş'ten çarpıcı açıklama: Cumhurbaşkanı geçen hafta bizimle görüşecekti | Bahçeli'nin açıklamaları mı mani oldu?

Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Özgür Özel’i ziyaret etti.

Ateş, Özel ile bir görüşme yaparak, Sinan Ateş davasına davet etti.

Ayşe Ateş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini ancak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı grup konuşmasının ardından, kendisinin Erdoğan ile görüşmeye çağırılmadığına dikkat çekti.

Ayşe Ateş görüşme sonrasında şunları kaybetti:

10 gün önce sayın Hasan Doğan beni aradı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi.

Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli, bir söylemde bulundu. Her zaman yaptığı gibi suçluların önüne bir set çekerek karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. Dedi ki “Bunların sırtını sıvazlamayın, bunları korumayın”

Bence, sayın Cumhurbaşkanıyla yapacağım görüşmeden bir haberi oldu ve burada Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Bizi korumamasını ve görüşmemesine yönelik bir çağrıda bulundu. Sanırım o sebeple çağırılmadı. Normalde geçen hafta içi bizimle görüşecekti. Bahçeli’nin çağrısı karşılık buldu.

(ÖZEL'LE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN) Özgür Beye teşekkür ettim. Bundan sonra da yanımızda durmasını rica ettim. Kızlar tanışmak istiyordu. Kızlarla birlikte dolaştılar. Ondan sonra teşekkür ettik ve ayrıldık.