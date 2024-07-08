AYM Öğretim Görevlisini Haklı Buldu! İfade Özgürlüğü Vurgusu

AYM, üniversitede bildirim dağıtan öğretim görevlisine verilen cezayı ifade özgürlüğünün ihlali saydı. Oy birliği ile verilen kararın ardından AYM, başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat, 446,90 TL harç ücreti ve 18 bin TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin ödenmesine hükmetti.

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AYM Öğretim Görevlisini Haklı Buldu! İfade Özgürlüğü Vurgusu

Anayasa Mahkemesi (AYM), EĞİTİM -SEN üyesi öğretim görevlisinin üniversitede bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle disiplin cezası almasına ilişkin yaptığı başvuruyu değerlendirdi.

AYM, öğretim görevlisinin ceza almasını ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. AYM, öğretim görevlisine manevi tazminat ödenmesine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

Mahiye Sevin Bayraktar, Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu süreçte bildiri dağıtması ve afiş asması nedeniyle disiplin cezası alması üzerine 2020 yılında ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ve başvurusunda EĞİTİM-SEN üyesi olduğunu ve bildiri dağıtmasının sendikal faaliyet olduğunu bildirmişti.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

AYM, somut olayın çalışma hayatıyla ilgili olmaması ve çekirdek faaliyet alanında kalmaması nedeniyle başvuruyu sendika hakkı olarak değerlendirmedi ve başvuruyu ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Dosyanın incelenmesinin ardından AYM başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Bu kapsamda ifade özgürlüğünün ihlalinin ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 16. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine ve başvurucuya 20 bin TL manevi tazminat, 446,90 TL harç ücreti ve 18 bin TL vekalet ücretinden oluşan yargılama giderinin ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Ankara
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