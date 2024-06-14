AYM karar verdi, Adalet ve Özgürlük Partisi'nin varlığı sona erdi!

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Özgürlük Partisi'nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle Adalet ve Özgürlük Partisi'nin kendiliğinden dağılması, hukuki varlığının sona ermesi adına Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.

SAVUNMA VERİLMEDİ

Dava kapsamında Anayasa Mahkemesi, partiden savunmasını istendi ancak süresi içinde savunma verilmedi.

HUKUKİ VARLIĞI SONA ERDİ

Dosyayı inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti.

MAL VARLIKLARI HAZİNE'YE GEÇECEK

Ayrıca, yasa gereği partinin tüm mallarının hazineye geçmesine karar verildi.

Kaynak: Gerçek Gündem