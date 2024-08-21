Aydın'da Yolcu Otobüsü Devrildi: Ölü ve Yaralılar Var

Aydın’da yolcu otobüsünün bir yayaya çarpıp yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı.

Kaza, Çine Hallaçlar mevkii Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametinden Aydın istikametine ilerleyen 34 BK 9643 plakalı yolcu otobüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpıp yoldan çıkarak yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA