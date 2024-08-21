Aydın’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 31 Şüpheli Yakalandı

Aydın’da uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanırken, çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın’da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon: 31 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, koordineli yapılan çalışmalarda bir gün içerisinde 31 şüpheli yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda ise muhtelif miktarda kubar esrar ve metamfetamin maddesi, 2 adet tabanca, 1 adet esrar öğütme aparatı, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Öte yandan yapılan faaliyet esnasında narkotik suçlardan aranan 1, farklı suçlardan aranma kaydı olan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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