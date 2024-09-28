Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 1 şahıs gözaltına alınırken, 502.38 gram esrar ele geçirildi.

Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Aydın'da Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda B.A. isimli şüpheli şahsın üstünde, aracında ve Ege Mahallesi’ndeki ikametinde gerçekleştirilen aramalarda 255 paket halinde toplamda 502.38 gram esrar maddesi, 15 bin 750 TL, bin 300 adet kilitli poşet ve 1 adet hassas terazi kutusu ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, B.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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