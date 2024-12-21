Aydın'da Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı: 3 Gözaltı

Aydın Efeler'de jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan kullanıma hazır uyuşturucu çıktı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Aydın'da Şüpheli Araçtan Uyuşturucu Çıktı: 3 Gözaltı

Aydın'ın Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Motorlu Asayiş Timlerince, Kızılcaköy Mahallesi'nde devriye esnasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu bir araç şüphe üzerine takip edildi. Seyir halindeyken araç içerisinden bilinmeyen bir malzemenin dışarı atıldığının tespit edilmesi üzerine araç durduruldu.

Yapılan aramada kullanıma hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıstan E.K. ve S.Y. isimli şüpheli şahısların sağlık kurumunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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