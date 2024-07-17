Aydın'da Kağıt Fabrikasında Çıkan Yangın 6'ncı Gününde Kontrol Altında!

Aydın'da Söke Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kağıt fabrikasında 12 Temmuz tarihinde, saat 17.00'de yangın çıkmış, rüzgarla büyüyen yangına 23 ilden takviye ekip sevk edilmiş, 240 dönüm alan içerisinde etkili olan yangında 140 bin ton kağıt alevlere teslim olmuştu.

Fabrikanın sıkıştırılmış kağıt depolama alanında başlayan ve ikinci kısma da sıçrayan yangın 6'ncı gününde kontrol altına alındı.

Ekiplerin, soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA