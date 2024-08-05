Aydın'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Karıncalı Dağı bölgesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Aydın'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Karıncalı Dağı bölgesinde çıkan orman yangını, 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Nazilli ilçesinin kırsal Esenköy ve kırsal Uzunçam mahalleleri arasında bulunan Karıncalı Dağı bölgesinde çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'nden 6 helikopter, 10 arazöz, 4 tanker, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden ise 4 uçak müdahalede bulundu. Yangın, saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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