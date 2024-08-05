Metal Fabrikasında Korkunç Olay: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Düzce'de metal fabrikasında bir işçi iş cinayetine kurban gitti.

Olay cumartesi günü Çerkez Taşköprü mevkinde bulunan bir metal fabrikasında meydana geldi. 43 yaşındaki işçi Serdar Bozok ve yanındaki Gökhan K. elektrik akımına kapıldı. 2 işçi de yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla fabrikaya giden sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından işçileri Düzce Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İşçilerden Serdar Bozok hayatını kaybetti.

2 işçinin akıma kapıldığı ve vücutlarının alev aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: DHA