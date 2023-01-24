Avucunda kuş tüyüyle cesedi bulunan kadının kimliği ortaya çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydan Kavağı Mahallesi 1588 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki metruk binaların olduğu yere giren bir kişi, yerde bir kadının hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kadının bacaklarında kırık olduğu, avucunda ise kuş tüyü bulunduğu belirtildi. Yüksekten düşme sonucu hayatı kaybettiği değerlendirilen kadının ölümüyle ilgili polis ekipleri çok yönlü inceleme başlattı.

Cenaze, savcı incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazenin, bir süre önce İzmir'den Antalya'ya gelen 36 yaşındaki Fatma Teber'e ait olduğu ortaya çıktı. Teber'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere İzmir'in Torbalı ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA