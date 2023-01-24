Uzaklaştırma kararı uzatılmadı, polis kocası tarafından öldürüldü

Kırşehir'de, Özel Harekat Polisi Hüseyin Y.'nin 5 yaşındaki çocuklarının önünde eşini 10 el ateş ederek öldürdüğü ve 7 ay önce uzaklaştırma kararı aldığı ortaya çıktı.

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Uzaklaştırma kararı uzatılmadı, polis kocası tarafından öldürüldü

Edinilen bilgiye göre Hüseyin E.Y.'den rahatsız olan polis memuru eşi Aslı Y.; Kırşehir Aile Mahkemesi'ne başvurup uzaklaştırma kararı istedi. Mahkeme; Hüseyin E.Y.'ye 6 ay süreyle boşanma aşamasındaki eşinden uzaklaştırılmasına karar verip silahına da el koydu. 6 Aralık'ta Hüseyin E.Y.'nin uzaklaştırma kararı sona erdi.

Aslı Y. bunun üzerine uzaklaştırma kararının uzatılması için bu kez eşinin görev yaptığı şehir olan Antalya 9'uncu Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, yapılan başvuruyu şüphelinin şiddette bulunacağına yönelik delil olmadığı için reddetti.

Reddetme gerekçesinde ise; 'Tüm dosya değerlendirildiğinde, karşı tarafın talep edene yönelik şiddet eyleminde bulunduğuna veya bulunacağına yönelik yeterli delil ve emare sunulmadığı, 6284 sayılı kanun içinde tedbir verilmesini gerektirir şiddetin varlığına devam ettiğine yönelik somut beyan ve delil bulunmadığından yasal şartları oluşmayan talebin reddine karar vermek gerekmiş. Önleyici tedbir kararı verilmesi talebinin, reddine karar verildi' ifadelerine yer verildi.

OTOMOBİLİN ARKA KOLTUĞUNDA HER ŞEYİ İZLEDİ

Çocuğunun hasta olması nedeniyle boşanma aşamasındaki eşi ile görüşen ve aynı otomobile binen Aslı Y., çocukları A.Y.,'nin tedavisi için özel hastane yolunu tuttu. Yolda da tartışma yaşanmaya başlayınca otomobilden inen Aslı Y., sinirlerine hakim olamayan eşi Hüseyin E.Y. tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Çocukları A.Y.'nin ise annesinin babası tarafından öldürülmesini otomobilin arkasından izledi. Dehşet anlarına şahit olan E.Y.'nin devlet koruması gözetiminde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY

Geçtiğimiz gün Antalya'dan Eşi Aslı Y. ile konuşmak için Kırşehir'e gelen Hüseyin E.Y. (33), tartışma sonrasında eşini 10'un üzerinde kurşun sıkarak öldürmüştü.

Kaynak: İHA

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