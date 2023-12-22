Avcılar Emniyet Müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Avcılar İlçe Emniyet Müdürü ile eski bir polis memuru arasında yaşanan arbedeye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Avcılar Emniyet Müdürü ile eski polis arasındaki arbedeye soruşturma

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Emniyet Müdürü ile eski polis memuru arasında 21 Aralık'ta yaşanan arbedeye ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Aralık'ta Avcılar ilçesinde görevli müstafi (istifa etmiş) polis memuru A.B.Ö. ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürü arasında çıkan olayla ilgili olarak adli ve idari işlem başlatılmıştır. Yapılan ön tespitte müstafi polis memurunun, ilçesindeki karakol denetiminden dönen İlçe Emniyet Müdürü'nün aracı geçtiği esnada, ailesine küfür etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürü aracından inerek iş yerine doğru gitmiş, aralarında arbede çıkmıştır."

Yaşanan olaya ilişkin adli ve idari tahkikatın tamamlanmasına müteakip kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

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