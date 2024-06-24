Atasözleri, deyimler ve masallar değişiyor! Bakanlık düğmeye bastı: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkçe'nin cinsiyetçi ifadelerden arındırılması için çalışma başlattı.

Atasözleri, deyimler ve masallar değişiyor! Bakanlık düğmeye bastı: Türkçe, cinsiyetçi ifadelerden arındırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dilde eşitlikçi ve şiddetsiz bir söylemin teşviki için Türk Dil Kurumu ile iş birliği yapmaya başladı.

ATASÖZLERİ VE DEYİMLER İNCELENECEK

Bu kapsamda atasözleri, deyimler, masallar incelenecek. Şiddet içerikli dil kullanımına ilişkin örnekler derlenecek.

Yıl sonuna doğru Bakanlık hem çalışmaların sonuçlarını açıklayacak hem de farkındalık kampanyalarına başlayacak.

İletişim Başkanlığı'nın da sorumluluğunda önleyici politikalar geliştirilmesi için adımlar atılacak.

DİJİTAL OYUNLAR MERCEK ALTINDA

Üniversitelerin grafik tasarım, bilgisayar programcılığı, bilgisayar ve yazılım mühendisliği bölümü öğrencileri ile “dijital oyunlarda kadına yönelik şiddet” konusunda farkındalık çalışmaları yapılacak.
Ankara’da pilot üniversite belirlenecek.

Çizgi-film animasyon bölümü öğrencileri, çocuk programı yapımcıları ve çizgi film senaristleriyle çalışmalar yürütülecek.

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