Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi

Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 28 şüpheliden 26’sı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ataşehir Belediyesine yönelik ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, belediye başkan yardımcılarının da arala

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