İGA: Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolculara, 5 Şubat Pazar günü havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri uyarısı yaptı.

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İGA: Havalimanına gelmeden seferinizi kontrol edin

İstanbul Havalimanı işletmecisi  İGA, İstanbul'da yaşanacağı öngörülen hava muhalefeti nedeniyle, sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayınladı. Yolculara havalimanına gelmeden önce seferlerini kontrol etmeleri çağrısında bulundu.

"5 Şubat Pazar günü İstanbul'da yaşanması beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularımızın havalimanımıza gelmeden önce ilgili hava yolu şirketleriyle iletişime geçerek uçuş bilgilerini kontrol etmelerini önemle rica ederiz."

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