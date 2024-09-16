Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Artvin'in Borçka ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

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Artvin'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Borçka ilçesinin Efeler köyünde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.K. (67) ve A.G'nin (58) evlerinde arama yaptı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 10 kilo 950 gram kubar esrar ve 58 kök kenevir ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İ.K. ve A.G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA

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