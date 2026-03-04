Artvin-Şavşat Kara Yolunda Korku Dolu Anlar

Artvin-Şavşat kara yolunda meydana gelen heyelanda dev kaya parçaları ve toprak kütleleri adeta yola aktı. Kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

Artvin-Şavşat Kara Yolunda Korku Dolu Anlar
Artvin'in Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Artvin-Şavşat kara yolunun 25'inci kilometresinde yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak kütleleri yola aktı. Heyelan nedeniyle yol, ulaşıma kapandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolda temizlik çalışması başlattı.

Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirerek heyelan riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

