Armağan Çağlayan’dan Fatih Portakal yorumu: Kanal bütçesini ekran yüzlerine yatırır…

Eski televizyoncu ve yapımcı Armağan Çağlayan, Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal'ın, bir haberi seslendiren çalışanı canlı yayında azarlamasını değerlendirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan, "Fatih Portakal hadisesi hakkında 23 yıl TV piyasasında çalışmış birisi olarak birkaç kelam etme hakkım var sanırım. Fatih Portakal’ın 'öfkesini' yönlendirdiği yer yanlış!" ifadelerini kullandı.

Ekran yüzlerine bütçeden büyük pay ayrıldığını belirten Çağlayan, şunları söyledi:

"Kanal yıllık bütçesinin çok büyük bir kısmını ekran yüzlerine yatırdı. Muhtemelen iyi rakamlara transferler yaptılar. Sonra ne oldu? Bütçe bitti. Bütçe bitince ne oldu? İş çalışanlara düştü. Haberi bulacaksın, bulduğun haberi çekeceksin, metnini yazacaksın, montajını yapacaksın, yetmeyecek bir de seslendireceksin! Çünkü bütçe ekran yüzlerine gitti! Halbuki şunu unutmamak gerekir, evet seyirci 'celebrity' ister. Başta bakar. Ama içerik yoksa, hemen seyretmekten vazgeçer. Kısacası 'content is the king' içeriğin yoksa, iyi değilse içerik bütün o ünlüler çöp! Dolayısıyla Fatih Bey’in muhatabı bu olayda ve bundan sonraki olaylarda, parayı ünlülere gömen tv yönetimi!"