Armağan Çağlayan, balık fiyatına isyan etti: 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir kilo barbun balığının fiyatına isyan etti.

Armağan Çağlayan, balık fiyatına isyan etti: 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim

Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti. Ünlü yapımcı, barbunun fotoğrafını paylaşarak düşüncelerini paylaştı.

Yapımcı, "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık’ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL diyince, "bırak dalga geçmeyi" dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" dedi.

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