Ardahan Belediye Başkanı'nın Şoförü Bıçaklanarak Öldürüldü

Ardahan'da belediye başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş, bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Ardahan Belediye Başkanı'nın Şoförü Bıçaklanarak Öldürüldü

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir restoranda çıkan bıçaklı kavgada Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş (41) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Damal-Posof kara yolunda bir restoranda meydana geldi. Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in şoförü Güntay Hoş ve belediye çalışanları ile restorandaki bir grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü restoranda Volkan Gök (35) ile Güntay Hoş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Damal Toplum Sağlığı Merkezine kaldırılan yaralılardan Güntay Hoş, hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Güntay Hoş'un cenazesi Ardahan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kavgada yaralanan Volkan Gök'ün Ardahan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kavgayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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