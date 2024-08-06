Arazi Sulama Kavgasında 3 Kişi Öldü

Kırıkkale'de bir tarım arazisinin sulanmasıyla ilgili kavgada kan aktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü, 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Arazi Sulama Kavgasında 3 Kişi Öldü

Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde bir tarım arazinin sulanmasıyla ilgili çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Sulakyurt ilçesi Deredüzü köyündeki bir tarım arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. ile Satılmış Cesur (69), İbrahim Cesur (54) ve Satılmış Cesur (17) arasında tarım arazisinin sulanması konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.Ç., yanında taşıdığı tabanca ile Satılmış Cesur, İbrahim Cesur ve Satılmış Cesur’a ateş eti. Kurşunların hedefi olan üç kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, saldırının gerçekleştiği tarım arazisinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. E.Ç., olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, E.Ç. ile öldürdüğü şahısların arasında akrabalık bağı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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