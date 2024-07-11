Aranan 2 Firariye Şafak Operasyonu

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerine yapmış olduğu çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 4 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan B.A. (50) ve 13 ayrı dolandırıcılık dosyasından 21 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan S.D.’nin adreslerini belirledi. Savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 zanlı da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.A. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA