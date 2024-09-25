Araması Olan 29 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Çeşitli suçlardan araması olan 29 şahıs, Aydın’da jandarma ekiplerinin iki günlük operasyonu ile yakalandı.

Araması Olan 29 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün boyunca devam eden operasyonlar kapsamında 29 şahıs yakalandı.

Bunlardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 16 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı.

Yakalanan 29 şahıs arasında, narkotik suçlardan 2 şahıs, hırsızlık suçundan 1 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 25 şahıs bulunduğu öğrenildi.

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