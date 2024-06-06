Aracına kurşun yağdı! İstanbul'da bir öğretmen silahlı saldırıda öldürüldü

İstanbul Fatih Topkapı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Abdulbaki Durmaz (44) isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi. Bu sırada taksiden inen bir şahıs, Durmaz'ın aracına doğru defalarca ateş etti.

Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.