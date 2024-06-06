Dayatması başına dert açtı: Rekabet Kurumu, Apple için harekete geçti

Mobil akıllı cihazlar ve bunlara yönelik yazılımlar hakkında sektör yapısı ve rekabet sorunları hakkında Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi yürüten Rekabet Kurumu, Apple’ın uygulama geliştiricileri ile yaptığı sözleşmeler ve onlara yönelik ödeme sistemleri konusunda kısıtlamalar konusunda şüpheler üzerine harekete geçti.

Kurum, çalışması kapsamında uygulama geliştiricilerin kendi internet siteleri gibi farklı ödeme kanalları hakkında bilgilendirme yapmalarının engellendiğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında ilk olarak, bu yasak nedeniyle daha düşük fiyatlara erişme olanaklarının kısıtlanıp kısıtlanmadığı incelenecek.

YÜZDE 30 KOMİSYON GELİRİ

Bloomberg’ün Rekabet Kurumu’ndan aldığı bilgiye göre, kurum çalışmasında ayrıca, uygulama dışı alternatif kanallara yönlendiren bağlantılara yer verilmesinin de engellendiğini tespit etti.

Bu doğrultuda, Apple’ın kendi ödeme sistemini zorunlu tutarak uygulama geliştiricilerin seçim özgürlüğünü ortadan kaldırıp kaldırmadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişini engelleyip engellemediğini de inceleyecek.

Apple’ın uyguluma içi içerik satımında kullandığı kendisine ait ödeme sistemi aracılığıyla satışlardan yüzde 30 komisyon geliri elde ettiğini de tespit eden Kurum, 21 Mayıs’ta aldığı kararla, App Store’da alternatif ödeme sistemlerini kullandırarak ve mobil uygulama geliştiricilere yönlendirme karşıtı hükümler uygulayarak rekabet kanununu ihlal edip etmediğinin tespiti için şirket hakkında soruşturma başlattı.