Apple hakkında soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurumu, kendi ödeme yöntemlerini uygulama geliştiricilere zorunlu kılması sebebiyle Apple hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

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Apple hakkında soruşturma başlatıldı

Apple hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, Apple hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Apple'ın App Store'da kendi ödeme yöntemlerini uygulama geliştiricilere zorunlu kılması nedeniyle bu soruşturmanın açıldığı belirtildi.

Soruşturma sürecinde, Apple’ın bu uygulamasının geliştiricilerin seçim özgürlüğünü kısıtlayıp kısıtlamadığı ve diğer ödeme sistemlerinin Apple ekosistemine girişinin engellenip engellenmediği incelenecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Apple Rekabet Kurulu
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