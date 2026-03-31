Apartman ve Sitelerde Oturan Milyonları İlgilendiren Uygulamada Flaş Karar: Bir Dönem Sona Erdi! Borç Listeleri Artık Asılamayacak

Milyonlarca konut sahibini ve kiracıyı ilgilendiren kritik karar açıklandı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), apartman ve site yönetimlerinin aidat borcu olan sakinlerin bilgilerini asansör, bina girişi ve koridor gibi ortak alanlarda ilan etmesine yasak getirdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 18 Şubat 2026 tarihinde aldığı 2026/348 sayılı ilke kararıyla toplu konut yaşamında yeni bir dönem başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; sakinlerin ad, soyad, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerini içeren listelerin asansör ve bina girişi gibi herkesin görebileceği yerlere asılması kanuna aykırı bulundu.

İSİM GİZLEMEK YETMEYECEK

İncelemede, bazı yönetimlerin isim yazmadan sadece daire numarasıyla borç miktarını paylaştığı tespit edildi. Ancak KVKK, daire numarası üzerinden kişinin kimliğinin ‘belirlenebilir’ olduğunu hatırlatarak, bu yöntemin de ‘kişisel veri’ ihlali sayılacağını net bir dille ifade etti. Kararda, bu tür uygulamaların ‘ölçülülük’ ve ‘özel hayatın gizliliği’ ilkelerini çiğnediği belirtildi.

BİLGİLENDİRMELER KİŞİYE ÖZEL OLACAK

Yöneticilerin Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde kat maliklerine hesap verme yükümlülüğünün sürdüğü, ancak bu sürecin artık kapalı yöntemlerle yürütüleceği karara bağlandı. Yeni döneme göre yönetimler; borç bildirimlerini kişiye özel e-posta, SMS, sadece site sakinlerinin yer aldığı kapalı mesajlaşma grupları veya siteye özel şifreli mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirecek.

UYMAYAN YÖNETİMLERE PARA CEZASI

Kurul, Türkiye genelindeki tüm apartman ve site yönetimlerine şu talimatları verdi:

* Borçlu listesi asma uygulamasına derhal son verilecek.

* Ortak alanlardaki mevcut listeler ivedilikle kaldırılacak.

* Veri güvenliği kurallarına uymayan ve vatandaşın bilgilerini ifşa etmeye devam eden yönetimler hakkında, 6698 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası kesilecek.

