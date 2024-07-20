Apartman Sakinleri Dikkat! Dev Cezalar Sizin de Kapınızı Çalabilir

Yeni düzenleme ile kat mülkiyet kanunu uyarınca apartman sakinleri belirli yükümlülüklerini taşınmalarından itibaren otomatik olarak kullanmış sayılacak. Apartman sakinlerine yönelik olarak alınan bu karar, Resmi Gazetede yayımlandı. Üstelik işlem yapılması için tek bir şikayet yeterli olacak.

KOMŞUYU RAHATSIZ ETMEYE DEV CEZA

Bu yükümlülükler arasında en önemlisi de komşu rahatsızlığı olacak. Yüksek sesle müzik dinlemek, televizyonu yüksek sesle açmak veya telefonda yüksek sesle konuşmak gibi davranışlar komşular tarafından şikayet edildiği takdirde yüklü cezalar gelebilecek. Gürültü yapanlar için yapılacak şikayetler idari para cezalarına yol açacak.

Apartmandaki yöneticinin göreve başladığında, tüm daire sakinlerine uyulması gereken kuralları ve olası cezaları açıklama yükümlülüğü taşıyor. Eğer bu kurallara uyulmaz ve yönetici şikayet edilirse, yasal sınırlar çerçevesinde para cezası uygulanabilir. Fakat bu yetki sadece para cezasını kapsıyor, evden çıkarma yetkisi bulunmuyor.

CEZALARA YÜZDE 58,46 ZAM GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, eğlence mekanları, fabrikalar, hizmet binaları, atölyeler, iş yerleri, tüm konutlar ve ulaşım araçları gibi çeşitli mekanlarda gürültü seviyelerini azaltacak önlemler alınması zorunlu kılındı. Ayrıca, Ocak ayından itibaren aşırı gürültü yapanlara uygulanacak cezalar %58,46 oranında artırılarak daha ağır hale getirildi. Bu kapsamda, konutlarda standart dışı gürültü ve titreşim yayan kişilere 7.667 TL, ulaşım araçlarının gereksiz yere korna ve egzoz gürültüsü yapması durumunda 23.155 TL ceza uygulanacak. İş yerleri ve atölyelerden kaynaklanan gürültüler için ceza 77.372 TL, fabrikalar, şantiyeler ve eğlence mekanlarından kaynaklanan gürültüler için ise 232.264 TL olarak belirlendi. Bu düzenlemelerle vatandaşların ruh ve beden sağlığını korumak amaçlanıyor.