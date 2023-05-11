Antalya'da Rus turist otel odasında ölü bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus turist, otel odasında ölü bulundu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, Konaklı Mahallesi'ndeki otelde konaklayan Olga Ryzhkova (68) odasından uzun süre çıkmayınca tesis çalışanları durumdan şüphelendi.
Yedek anahtarla odaya giren görevliler, Rus turistin yerde hareketsiz yattığını gördü.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ryzhkova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Rus turistin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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