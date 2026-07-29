Antalya'daki Orman Yangını 2. Gününde

Antalya'nın Kaş ilçesinde dün çıkan orman yangını devam ediyor. Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarının ağarmasıyla birlikte hava desteği de yeniden başladı.

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Üzümlü Mahallesi'nde dün sabaha karşı başlayan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları ikinci gününde devam ediyor.

ÇOK SAYIDA PERSONEL MÜDAHALE EDİYOR

Sarp, eğimli ve kayalık arazi yapısına sahip bölgede kara ekipleri, zorlu şartlara rağmen gece boyunca yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele verdi.

Yangına 26 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ile 155 teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale ediliyor.

HAVADAN MÜDAHALA TEKRAR BAŞLADI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da çalışmalara havadan destek vermeye başladı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: AA-DHA

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Antalya Orman yangınları
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