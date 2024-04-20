Antalya’da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracının devrilmesiyle 19 yolcu yaralandı.

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Antalya’da otel servis aracı devrildi: 19 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otel personelini taşıyan servis aracı devrildi, içindeki 19 yolcu yaralandı.

Serik ilçesi D-400 karayolu üzerinde sabah saat 07.15 sıralarında meydana gelen kazada Otele personel götüren Osman Ali Kaplan'ın kullandığı servis aracı, sürücünün önüne çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapması sonucu yağış nedeniyle kayganlaşan yolda önce refüje çıktı, ardından tel çitlere çarparak yan yattı.

Kaza sonrası ihbar sonrası çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Midibüs sürücüsü Osman Ali Kaplan, "Hızım 70'di. Taksinin biri aniden önüme kırdı. Hafif frene basınca refüje doğru araç kaydı ve yan yattı. İçinde 19 yolcu vardı" şeklinde konuştu.

Kaza anını gören Mehmet Şükür isimli bir vatandaş, "Şoför frene basınca araba yan yattı.Ondan sonra 112'yi aradık, otel servisi olduğunu söyledik. Geldiler müdahale ettiler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Antalya Serik Trafik kazası
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