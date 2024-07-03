Antalya'da Feci Kaza! Sürücü Öldü, 20 Turist Yaralandı

Antalya'da tur midibüsünün beton direğe çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti; 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist ise yaralandı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde gece 04.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belarus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan Şavki Çoban idaresindeki tur midibüsü, köprülü kavşağı girişinde kaza yaptı. Bariyer ve beton direğe çarpan araç yan yola savrulurken, kazada midibüs sürücüsü hayatını kaybetti, 16'sı Rus, 4'ü Belaruslu turist yaralandı.

Öte yandan kazaya ait güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde midibüsün bariyer ve beton duvara çarparak şiddetli bir şekilde savrulması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Antalya Manavgat Trafik kazası
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